MN - Albertini su Ibra: "La parola fuoriclasse è abusata, ma a lui si addice veramente tanto. Il talento fa la differenza"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews.it per commentare il suo libro “Ti racconto i campioni del Milan”, Demetrio Albertini ha parlato di Zlatan Ibrahimovic. (CLICCA QUI PER L'INTERVISTA INTEGRALE)

Tra i campioni che illustri nel tuo libro c'è Zlatan Ibrahimovic, si può definire un giocatore immortale?

"Nessuno è immortale, ma un grande giocatore fuori dalle righe sì. E' il suo talento che fa la differenza per poter essere ancora incisivo a quest'età. E' il calciatore che è riuscito a far crescere tutti gli altri giocatori, non solo sportivamente. Ha tolto un po' di responsabilità ai più giovani, per poter poi restituirgli con i passaggi e con i gol. La parola fuoriclasse a volte è abusata, ma a lui si addice veramente tanto".