MN - Albertosi: "Anche io ho passato momenti di incertezza al Milan. Serve chiarezza ai piani alti"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it Enrico Albertosi, ex portiere rossonero, ha parlato della situazione del Milan. Questa la domanda e la risposta:

Passando al Milan, un capitolo importante della sua carriera, che effetto le fa vedere la squadra rossonera in questa situazione di incertezza?

“Ci sono passato anche io quando ero al Milan. In molti anni sono cambiati presidenti e allenatori, poi appena si è sistemata la dirigenza e l’allenatore che abbiamo avuto per due anni consecutivi, il Milan ha vinto la stella. Anche se non eravamo una squadra eccezionale, siamo riusciti a vincere questo scudetto che al Milan mancava da molto. E’ chiaro che la situazione non è facile perchè prima Maldini e Boban erano quelli che tenevano legati la squadra con la società, avevano dei compiti ben precisi e nel momento in cui sono stati loro negati sono partite discussioni che non fanno bene alla società. Si parla di un nuovo allenatore, di cessioni e acquisti che fino ad ora lasciano il tempo che trovano.”