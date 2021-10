MN - Albertosi: "Il Milan può lottare per lo scudetto anche se Inter, Juventus e Napoli hanno rose più ampie"

Enrico Albertosi, ha parlato dell’attuale Milan in esclusiva ai microfoni di Milannews.it. Alla domanda se i rossoneri possono competere per vincere lo scudetto, Albertosi ha risposto così: “In questo momento sì, infatti è secondo in classifica dietro al Napoli che sta attraversando un periodo eccezionale con 7 vittorie di fila. Il Milan anche l’anno scorso era partito fortissimo calando un po’ alla distanza. Sicuramente i rossoneri non hanno le riserve in panchina che per esempio hanno Inter, Juventus e Napoli. Tolti Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud che in questo momento sono sostituiti bene da Ante Rebic e Rafael Leao, gli altri che sono fuori, non siano all’altezza dei titolari”.