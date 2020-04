MN - Albertosi: "La bandiere sono legate al Milan in tutto e per tutto, figure esterne non lo so"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it Enrico Albertosi, ex portiere rossonero, ha parlato della situazione societaria rossonera. Questa la domanda e la risposta:

Lei ha vissuto ed è stato protagonista del Milan della prima stella, per tornare in alto i rossoneri hanno bisogno delle bandiere in società o è giusto anche affidarsi a figure esterne?

“Io onestamente non saprei. Gazidis non lo conosco quindi non so dire se opera bene o male. Le bandiere sono legate al Milan in tutto e per tutto, uno straniero invece sicuramente meno e fatica a capire determinate logiche.”