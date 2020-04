MN - Albertosi su Donnarumma: "Se un calciatore decide di restare, è giusto che faccia valere la sua volontà all'agente"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it Enrico Albertosi, ex portiere rossonero, ha parlato di Donnarumma e del suo futuro. Questa la domanda e la risposta:

Se potesse dare un consiglio a Donnarumma cosa gli direbbe: aspettare che il Milan si rialzi per trionfare insieme ai rossoneri o scegliere altri lidi?

“Oggi purtroppo non esistono più le bandiere. I giocatori sono in mano a dei procuratori a cui piace muovere le pedine e lui, in particolare, è in mano ad un agente a cui piace spostare i propri assistiti. Certo che se un calciatore decide di non muoversi dalla società nella quale sta giocando, io credo che il calciatore debba far valere la sua volontà e il procuratore abbassare la testa.”