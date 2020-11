MN - B. Longhi: "Non mi aspettavo il primo posto del Milan. Scudetto? Può lottare fino in fondo"

Intervistato da Milannews.it, Bruno Longhi, noto giornalista sportivo, ha commentato così il primato in classifica del Milan in Serie A: "Se mi aspettavo il Milan in vetta dopo sette giornate? No, o meglio mi aspettavo il proseguimento di quanto di buono aveva fatto nel finale dello scorso campionato, ma non il primo posto. Mi aspettavo di vederlo nella prime posizioni, ma mi aspettavo anche di vedere Inter e Juventus vincere tutte le partite. Il primo posto dei rossoneri dipende anche dai risultati delle altre che invece hanno perso diversi punti per strada. Mi aspettavo comunque un ottimo inizio di stagione da parte del Milan. Scudetto? Le altre squadre verranno fuori alla lunga, ma il Milan non è una squadra come il Sassuolo che è giovane e qualche sbandamento lo avrà durante la stagione. Il Milan è invece una squadra che ha una sua identità di gioco, è collaudata e si è visto in tutte le partite. Solo contro il Lille non si è vista, ma secondo me perchè Pioli non ha messo in campo una squadra all'altezza dell'impegno. In tutte le altre gare i rossoneri non sono mai stati in difficoltà, non hanno mai vinto per un colpo di fortuna, hanno prodotto sempre tanto e hanno vinto con merito. Il Milan può lottare fino in fondo per lo scudetto, poi se qualche altra squadra andrà più forte è un altro discorso".