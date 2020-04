MN - Baiocchini: "Ibra non ha preso bene l'addio di Boban. Resterà solo se sarà al centro del progetto"

Nella lunga intervista rilasciata a Milannews.it, Manuele Baiocchini, giornalista di Sky, ha commentato così il futuro di Ibrahimovic: "Credo che Ibrahimovic non abbia preso bene il licenziamento di Boban, la persona che lo aveva voluto fortemente e che lo aveva convinto a scegliere il Milan. Ibra sapeva che con Boban dirigente sarebbe stato ancora protagonista. Adesso non è più convinto di questo, perché non sa - così come non lo sappiamo noi - chi darà le linee guida nella prossima stagione. Credo che Zlatan resterebbe al Milan solo se dovesse sentirsi ancora al centro del progetto. Se, invece, dovesse essere considerato una sorta di campione a fine carriera, quindi non più un titolare inamovibile, potrebbe decidere di chiudere l’avventura con i rossoneri".