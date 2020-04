MN - Baiocchini sulla Serie A: "Serve una decisione collettiva, il mondo del calcio deve dare un segnale di compattezza"

Intervistato da MilanNews.it. Manuele Baiocchini, giornalista di Sky, ha parlato così della ripresa del campionato dopo l'emergenza coronavirus: "Vedo i presidenti abbastanza volenterosi nel voler ripartire. C’è la voglia di finire il campionato, perché si creerebbe un buco economico enorme e nessuno vuole andarci incontro per tutte le difficoltà che comporterebbe. La volontà credo sia quella di ripartire. L'intervista di Cellino? È chiaro che non potrà essere una decisione unanime. L’intervista risalta il punto di vista di uno di quelli che non vogliono assolutamente ripartire, ma ci sono altri, come Lotito e la Lazio, che invece vogliono tornare a giocare. A prescindere dalla volontà individuale dei club, credo ci sia bisogno di una decisione collettiva, il mondo del calcio deve dare un segnale di compattezza. O comunque un segnale di democrazia: vince la maggioranza e quello che si decide deve essere attuato".