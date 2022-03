MN - Baiocco su Napoli-Milan: "Non sarà decisiva, è ancora troppo presto"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L’ex centrocampista Davide Baiocco si è così espresso ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) su Napoli-Milan: “Sarà decisiva? No, è ancora troppo presto. Ci sono troppi punti a disposizione, tanti incroci e tante giornate da disputare. Le squadre che stanno lottando per lo Scudetto stanno mantenendo un andamento più o meno analogo. Non credo che sarà decisiva”.