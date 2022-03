MN - Baiocco sul Milan con le piccole: "Mi ha sorpreso questo andazzo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L’ex centrocampista Davide Baiocco si è così espresso ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) sulla poca attenzione del Milan nelle partite con le piccole: “Mi ha sorpreso questa cosa perché i giocatori rossoneri, così come mister Pioli, hanno una grande attitudine a mantenere alta la concentrazione. Probabilmente, di fronte a certe partite, subentra qualcosa di inconscio che fa incappare in qualche risultato a sorpresa”

Cosa intende?

“Il grande campione si fa trovare pronto ma quando si affronta una squadra, sulla carta, più abbordabile forse emerge la consapevolezza di potercela fare anche con uno sforzo diverso e non sempre ci si riesce. Oggi le “piccole” propongono calcio e hanno mezzi per mettere in difficoltà anche le “big”.