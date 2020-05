MN - Baresi: "I primi due anni di Sacchi sono stati grandiosi. Contro il Marsiglia la finale persa che mi ha fatto più male"

Nella lunga intervista rilasciata a Milannews.it, Franco Baresi ha raccontato i momenti più belli e più brutti con la maglia del Milan: "Di momenti belli ne ho avuti tanti. Quelli brutti sono stati pochi, anche se il più brutto è stato quello della seconda retrocessione. Ebbi un’infezione da stafilococco che mi tenne fuori da ottobre fino a febbraio. Venne comprato Venturi per sostituirmi. Fu un’annata balorda. Momento migliore? Uno solo è difficile. Anche se metterei in fila i primi due anni di Sacchi. Lo scudetto del 1988 è stato pieno di sorprese perché praticavamo un calcio nuovo, diverso. L’anno dopo siamo tornati in Coppa dei Campioni e l’abbiamo vinta. In breve siamo arrivati in cima al mondo. È stato un momento grandioso. Quale finale di Champions persa mi ha fatto più male? Forse Marsiglia, anche se era una squadra molto difficile da affrontare, forte fisicamente. Il Milan in quell’occasione meritava di più. Chiaro che poi su ciò che è venuto fuori dopo uno ci pensa. Ma nelle finali deve girare tutto bene, si vede che era destino".