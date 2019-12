MN - Bazzani: "Credo che Piatek non fosse adatto al gioco di prima"

Fabio Bazzani, intervistato da MilanNews.it, ha detto la sua su Piatek e sul suo adattamento al gioco di Giampaolo e a quello attuale di Pioli: "Credo che Piatek fosse poco adatto al gioco di prima. Per rendere deve essere adatto alle condizioni che ci sono adesso, ovvero da unica punta, lottando con i difensori e andare in profondità. Pensare che Piatek posso fare gli stessi numeri di Genova è troppo, però c’è una via di mezzo e oggi sta trovando sicurezza e gamba. Nella partita di Bologna che ho visto dal vivo, ho visto un giocatore ritrovato. Questo non significa che debba segnare tutte le partite, però si vede che si approccia diversamente."