MN - Bergh-Johnsen su Hauge: "Potrebbe fare bene fin da subito anche in Serie A"

Intervistato da Milannews.it, Jonas Bergh-Johnsen, giornalista di Eurosport Norvegia, ha spiegato che secondo lui Jens Petter Hauge è pronto per fare il grande salto in Italia: "Con i progressi che Hauge ha fatto l'anno scorso e la performance che ha offerto a San Siro, non vedo perché non possa fare bene fin da subito anche in Serie A".

