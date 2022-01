MN - Bergonzi su Serra: "Ha avuto l'umiltà di rendersi conto dell'errore"

Mauro Bergonzi, ex arbitro di Serie A e internazionale, si è così espresso in esclusiva (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) ai microfoni di MilanNews.it sull'arbitro Serra: "Qualche errore c'è come è normale che sia in un campionato di calcio, contando anche il VAR che salva molte situazioni. È in corso un obbligatorio ricambio generazionale: i veterani hanno una certa età, ma come in tutti gli ambiti lavorativi bisogna anche consentire ai giovani di sbagliare. È una utopia pensare che siano tutti esperti come Orsato... Serra ieri è stato precipitoso: ha commesso un errore dettato dall'inesperienza e, anche, dalla poca qualità; parliamo di un arbitro giovane, ma che non ha qualità eccelse nell'arbitraggio e la totalità della gara di ieri lo ha dimostrato (vedi episodio del rigore di Leao, su cui poteva fare molto meglio anche senza VAR). Poi, comunque: ha commesso l'errore, se ne è reso conto, ha chiesto scusa, basta... Ha avuto l'umiltà di rendersene conto. I giocatori del Milan e il team manager rossonero - che è un ex arbitro - si sono comportati molto molto bene, Pioli anche: hanno capito il momento e non hanno crocifisso il ragazzo".