MN - Bergonzi sul rigore: "Non lo è mai a prescindere: le immagini sono chiarissime"

Mauro Bergonzi, ex arbitro di Serie A e internazionale, si è così espresso in esclusiva [CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale] a MilanNews.it sul rigore concesso all'Atletico Madrid: "L'episodio del rigore comporta una mancanza totale di concentrazione: è come se non vedesse l'ora di finire la partita. È impossibile sbagliare un episodio del genere! Tra l'altro, per me quello non è proprio rigore a prescindere: i giocatori sono petto contro petto, sono attaccati e il difensore del Milan non può avere il tempo di spostare il braccio dietro la schiena. Non c'è nessuna volontarietà, nessun atto volontario di andare ad impattare il pallone da parte di Kalulu. Quello non è mai ma mai rigore! E oltre a questo: è evidente che Lemar tocchi prima lui il pallone con la mano e ciò fa sì che la palla si accomodi verso il braccio di Kalulu. Le immagini sono chiarissime: non ho la più pallida idea del perché non sia andato al monitor, del perché il VAR non lo abbia richiamato, del perché non abbia cambiato idea".