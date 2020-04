MN - Bertolucci: "Il Milan ha bisogno di grandi giocatori ma è difficile convincerli a scegliere il progetto rossonero"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it Paolo Bertolucci, ex tennista italiano e grande tifoso rossonero, ha parlato del Milan attuale (LEGGI QUI L'INTERVISTA COMPLETA). Questa la domanda e la risposta:

Quale pensa possa essere la soluzione per riportare il Milan a quei livelli?

“La soluzione è semplice: per quel che si può comprare giocatori forti. Sicuramente all’inizio con giovani di prospettiva sperando di aver avuto l’occhio magico e di trovare qualche innesto che tracci una strada con due-tre giocatori di esperienza e di livello assoluto. E’ un po’ il cane che si morde la coda però perchè se non sali di livello il giocatore delle grandi platee perchè dovrebbe scegliere il Milan. Ad esempio penso a Modric, una stella nel Real Madrid e non capisco per quale ragione dovrebbe lasciare un contratto multimilionario in una squadra che ogni anno disputa la Champions League. Bisogna, quindi, arrivare a certi punti e con la possibilità economica poi fare nuovi investimenti.