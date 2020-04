MN - Bertolucci: "Pioli sta facendo un buon lavoro ma ancora meglio aveva fatto Gattuso lo scorso anno"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it Paolo Bertolucci, ex tennista italiano e grande tifoso rossonero, ha parlato del rendimento di Pioli sulla panchina rossonera. (LEGGI QUI L'INTERVISTA COMPLETA). Questa la domanda e la risposta:

E’ convinto dal lavoro di Pioli o si affiderebbe ad un nuovo tecnico?

“Non conosco l’allenatore tedesco quindi non sono in grado di giudicarlo. Secondo me Gattuso aveva fatto grandissime cose lo scorso anno e Pioli sta facendo buone cose in questa stagione. Mi affido a chi ha le competenze tecniche ma al di là dell’allenatore, io credo che il Milan attuale abbia bisogno di tenere giocatori come Theo, Donnarumma, Romagnoli e Bennacer e ricostruire con altri calciatori di buon livello. Solo così si potrà rientrare tra le prime quattro altrimenti si stazionerà ancora nel limbo tra il quarto e il settimo posto.”