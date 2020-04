MN - Bertolucci: "Un giocatore come Ibrahimovic va sfruttato se c'è la possibilità di raggiungere un determinato obiettivo

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it Paolo Bertolucci, ex tennista italiano e grande tifoso rossonero, ha parlato del rendimento di Ibrahimovic. (LEGGI QUI L'INTERVISTA COMPLETA). Questa la domanda e la risposta:

Ibrahimovic ha ritrovato un Milan diverso da quello che aveva lasciato. E’ stupito dal suo impatto psicologico nella squadra?

“Ibrahimovic non stupisce più perchè è un fenomeno sotto molti punti di vista. Sicuramente è servito a far capire qualche giovane quello che deve fare e ha portato entusiasmo ma mi chiedo: con o senza Ibrahimovic sarebbe cambiato qualcosa in questo campionato? Mi riaffido di nuovo ad Ibra sperando che a 40 anni mi risolva qualche problema? Credo che un giocatore del genere vada sfruttato se c’è la possibilità di raggiungere un determinato obiettivo. Bisogna pensare anche al futuro senza fare gli ultimi errori degli scorsi anni.”