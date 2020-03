MN - Bocci: "Ibrahimovic è una persona imprevedibile nelle scelte ma potrebbe ritirarsi"

Intervenuta ai microfoni di Milannews.it Alessandra Bocci, giornalista della Gazzetta dello Sport ha parlato di Ibrahimovic. Questa la domanda e la risposta:

Il fatto che non si assicuri un Milan più competitivo potrebbe spingere Ibra a lasciare?

"Non sarà piacevole per lui uscire di scena in questo modo ma è stata una stagione strana per motivi tecnici e quasi surreale, da fantascienza. Nessuno poteva aspettarsi una cosa del genere. In questa situazione per ciascuno di noi è difficile programmare il futuro, lui forse è stanco. Chi lo conosce sa che già avesse una mezza idea di tornare in Svezia dalla famiglia, quindi è probabile che a questo punto decida di ritirarsi. Che ricominci in un altro club o in un Milan che così com'è non mi pare adatto a lui mi sembra abbastanza improbaibile. Ma sappiamo che Ibrahimovic è una persona abbastanza imprevedibile nelle sue decisioni, quindi vedremo".