MN - Bocci: "Il Coronavirus, l'incertezza della stagione e della società sono intoppi sulla strada per Rangnick"

Intervenuta ai microfoni di Milannews.it Alessandra Bocci, giornalista della Gazzetta dello Sport ha parlato di Rangnick. Questa la domanda e la risposta:

L'arrivo di Rangnick ora sembra meno probabile rispetto a prima...

"Queste sono le voci che arrivano dalla Germania. La vicenda è stata sotterranea per molto tempo prima che venisse portata alla luce in maniera decisiva dalla stampa straniera. Secondo me ci sono degli intoppi perché la situazione in Italia è molto confusa a causa della pandemia, anche questo ha un po' bloccato tutto, ci sono altre priorità. C'è anche incertezza, non sappiamo come finirà la stagione in Italia. Credo che Rangnick sia stato anche un po' impressionato dalle reazioni che ci sono state quando Boban è uscito allo scoperto, anche dalle reazioni dei tifosi probabilmente. Forse si è fatto due conti nella sua testa di quella che potrebbe essere la sua avventura al Milan. Da quello che si sa e che scrive la BILD non ci sarebbero grossi problemi sull'ingaggio e lo stipendio ma magari per quanto riguarda il budget da avere a disposizione per avviare un progetto ambizioso e soprattutto di lunghissimo periodo, per questo si necessita di grandi fondi".