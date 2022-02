MN - Bocci su Leao: "Sa spaccare le partite. Brava la proprietà a non cedere alle lusinghe"

Alessandra Bocci, giornalista della Gazzetta dello Sport che segue da vicino le vicende dei rossoneri, si è così espressa in esclusiva (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) ai microfoni di MilanNews.it su Leao: “Ha mezzi importanti questo ragazzo ed è in grado di spaccare le partite. La velocità è la sua miglior qualità ma onestamente mi viene difficile paragonarlo a qualche campione del passato. Diciamo che è una sintesi di tanti giocatori ed è una rarità, anche per il fisico, per il calcio contemporaneo. Brava la proprietà a non cedere alle lusinghe, bravo mister Pioli a farlo crescere, brava l’area tecnica ad averlo scovato da Massara a Maldini senza dimenticare Boban che ha sempre speso parole di grande apprezzamento per lui”.