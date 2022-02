MN - Bocci sulla lotta Scudetto: "Il Milan deve provare ad esserci, calendario alla portata"

Alessandra Bocci, giornalista della Gazzetta dello Sport che segue da vicino le vicende dei rossoneri, si è così espressa in esclusiva (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) ai microfoni di MilanNews.it sul Milan da Scudetto: “Per lottare sicuramente sì. L’Inter, tuttavia, ha dimostrato di avere qualcosa in più e mi riferisco senza dubbio al fatto di aver lasciato meno punti per strada con le piccole rispetto al Milan. Il recupero con il Bologna è una partita alla portata per gli uomini di Simone Inzaghi e per questo ritengo abbiano ancora qualcosa in più. Il Milan deve provare ad esserci, ha un calendario alla portata tolta la trasferta di Napoli. Sarà un mese importante, considerando che gli stessi partenopei di Luciano Spalletti possono inserirsi”.