MN - Bonetti: "Falli di mano in area? l problema è la norma, che deve essere chiara"

Intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, Dario Bonetti, ex difensore di Milan e Juventus, ha commentato così il rigore finale assegnato alla Juve: "Il problema è la norma, che deve essere chiara. Per me ci vuole un criterio oggettivo, se no si lascerà sempre spazio all'interpretazione e, conseguentemente, alla polemica. Serve una norma oggettiva, ad esempio che venga stabilito che tutti i tocchi in area con la mano, indipentemente da volontarierà o congruità di movimento, che impediscono ad un tiro di andare verso lo specchio della porta, devono essere puniti con il calcio di rigore".