MN - Borghi: "Calabria è il giocatore sorpresa del 2020. E' un ragazzo di casa che ha avuto una crescita enorme”

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di 'Milannews.it' il celebre telecronista Stefano Borghi ha parlato di tanti temi tra cui il giocatore sorpresa del 2020. Queste le sue parole:

E se invece dovessimo scegliere il giocatore che ha stupito di più?

“La sorpresa forse è proprio tutto il Milan, la potenza e anche la portata dei numeri è veramente grande. Però se parliamo di individui la sorpresa vera è Calabria. È un giocatore che viene dal Settore Giovanile, era anche un po’ un simbolo del fatto che il Milan non riuscisse a trovare neanche dentro di sé le risorse per attaccarsi a qualcosa. Invece Calabria soprattutto in questa stagione, anche dal finire della scorsa ma soprattutto in questa, è stato un simbolo di come il Milan sia andato oltre ogni possibile pensiero, previsione. Scegliere un nome in uno sport di squadra come il calcio sembra limitativo e non mi piace tantissimo, però stiamo giocando e allora ti dico Calabria. Avrei potuto dire anche altri nomi ma quello di Calabria mi piace metterlo, è un ragazzo di casa che ha avuto una crescita enorme”.