MN - Borghi: "Ibra è Ibra, è indiscutibile. Però..."

Il noto giornalista Stefano Borghi, intervistato da MilanNews.it, ha parlato così di Ibrahimovic e un suo possibile ritorno in rossonero, fra pro e contro che porterebbe l'attaccante svedese: "Altro giocatore con quel tipo di esperienza di cui parlavamo prima. Ibra è Ibra, è indiscutibile. Anche dal punto di vista psicologico, oltre che dal punto di vista del marketing, sarebbe uno che sposta. L’unico mio pensiero, e non vorrei essere irriverente, è che stiamo parlando di un giocatore di 38 anni che ha sì avuto numeri strepitosi, ma in un campionato di valore molto relativo come la Major League Soccer. Però sono convinto che chi prenderà Ibrahimovic a gennaio farà un colpo. Sogno, da romantico del calcio, di vedere Ibra ancora decisivo. E credo che possa anche non essere un semplice sogno. Però garanzie... boh, non lo so! Oltretutto dovesse arrivare Ibrahimovic al Milan, là davanti ci sarebbero da fare dei ragionamenti. Poi chi gioca? Spero che non venga impostato stabilmente Leao come ala sinistra, perché non è il suo ruolo. È un numero nove, una punta centrale. Spero non si vada verso questa direzione, perché sarebbe uno snaturare questo ragazzo che, ripeto, per me ha un talento e delle capacità molto sopra la media. Deve cambiare completamente il tipo di atteggiamento, il suo “body language”, perché deve ancora dimostrare tutto, la sua carriera sta iniziando adesso. Ma come qualità, Rafael Leao è indiscutibile".