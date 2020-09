MN - Borghi: "Il Milan deve intervenire con un quarto centrocampista e un centrocampista. Non sarà facile investire"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews.it, Stefano Borghi ha parlato dei possibili colpi del Milan in entrata. (LEGGI QUI L'INTERVISTA COMPLETA). Queste le sue parole:

Secondo lei quali sono i ruoli chiave in cui il Milan deve rinforzarsi per poter avere una rosa davvero competitiva?

“È difficile investire in questa sessione di mercato. Bisogna trovare delle occasioni e lì sta nella bravura dei dirigenti, e mi sembra che la bravura dei dirigenti del Milan, dopo un giudizio troppo superficiale dato da molti all’inizio della stagione scorsa, stia emergendo. Il Milan deve fare anche delle scelte, ad esempio quella di non andare a prendere un vero e proprio vice Ibrahimovic perché Colombo è un ragazzo a cui si vuole dare fiducia, Leao è uno sul quale si vuole investire al fine di farlo crescere come numero 9 piuttosto che come esterno. Questi possono essere rischi ma sono rischi che si devono prendere in un contesto del genere. Mi aspetto che la società si muova per portare in rosa un quarto mediano per avere quattro giocatori quasi di pari livello da interscambiare in un centrocampo che mi immagino rimarrà prevalentemente a due piuttosto che a tre. E poi qualche discorso per la difesa. Un difensore centrale potrebbe servire, poi se un profilo giovane o un giocatore esperto dipende dalle valutazioni della dirigenza. Sul terzino destro credo che non ci saranno grandi movimenti, rimarranno Calabria, Conti e Kalulu. A sinistra per me un vice di Theo Hernandez serve. Poi c’è la questione Donnarumma con il suo rinnovo, insomma tante questioni aperte. In questo momento però credo che sia più importante valutare quelle che effettivamente sono le risorse a disposizione più che svolazzare su possibili colpi che sono difficili da fare. Certo che se il Milan dovesse riuscire a mettere le mani su un Chiesa o su un Milenkovic farebbe un ulteriore, grosso, passo in avanti”.