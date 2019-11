MN - Borghi su De Paul: "Può far compiere passi avanti alla squadra in cui andrà a giocare"

Stefano Borghi, noto giornalista sportivo, ha parlato così di Rodrigo De Paul ai microfoni di MilanNews.it. L'argentino in forza all'Udinese è stato accostato più volte al Milan nel corso delle ultime settimane: "A me piace molto. Credo che sia arrivato al giusto punto di maturazione per essere un giocatore da squadra di vertice. È cresciuto molto anche dal punto di vista tattico. La rivelazione è stata la Copa America di questa estate quando, giocando da mezzala nella Nazionale argentina, è stato messo in mezzo al gioco, con Messi al suo lato e davanti Lautaro e Aguero: è stato formidabile. Ha qualità tecniche superiori alla media, un calciatore di intensità e personalità. Mi piace molto, lo aspetto al grande salto. Può far compiere passi avanti alla squadra in cui andrà a giocare".