MN - Borghi su ruolo di Ceballos: "E' un centrocampista totale, può fare sia la mezzala che il trequartista"

Intervenuto a Milannews.it per parlare del mercato del Milan, il noto giornalista Stefano Borghi ha commentato così il ruolo di Dani Ceballos, giocatore del Real Madrid nel mirino dei rossoneri: "Può fare anche la mezzala in un 4-3-3 o in un 4-3-1-2. Ceballos è un centrocampista totale, uno che vive in funzione del pallone, e la squadra deve girare attorno a lui indipendentemente dal suo posizionamento di partenza. Nell’Europeo Under 21 giocava da trequartista o addirittura da seconda punta in fase di non possesso. Se penso a un Milan con due punte, un trequartista e anche Ceballos... poi bisogna costruire un grande equilibrio attorno. Giocare con tanti uomini di qualità è bello, però poi bisogna trovare un equilibrio".