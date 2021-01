MN - Borghi su Simakan: "E' un buon prospetto e potrebbe essere un giocatore funzionale al Milan"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di 'Milannews.it' il celebre telecronista Stefano Borghi ha parlato di tanti temi tra cui l'obiettivo di mercato Simakan. Queste le sue parole:

Allora visto che non ti piace il calciomercato ma il calcio giocato ti chiedo cosa ne pensi di Mohamed Simakan:

“L’ho visto giocare, mi sembra un prospetto interessante. Un giocatore con un bel ventaglio completo di caratteristiche, i difensori sono sempre da pesare qualora dovessero arrivare nel calcio italiano. Però a livello di caratteristiche mi sembra un giocatore che potrebbe essere funzionale. Non è male. Oltretutto arriverebbe con i valori per essere già utile ma senza dover essere per forza un titolare. Potrebbe essere un profilo interessante, a me piace molto anche Kabak. Simakan è un buon prospetto”.