MN - Bressan: "Sabato match decisivo per la corsa Champions del Milan, contro la Fiorentina sarà una battaglia"

Intervenuto a Radio Monte Carlo Sport durante la trasmissione “Milan News”, Mauro Bressan, ex giocatore, ha dichiarato:

Sul finale di campionato: "Il Milan punta a grandi palcoscenici, ma non è facile raggiungerli. Gattuso ha fatto di tutto per arrivare quarto. Sabato si decide tutto, contro la Fiorentina è un match decisivo, sarà una bella battaglia. Ovviamente bisogna sperare anche in un passo falso dell'Atalanta. Serve pazienza, se non dovesse arrivare in Champions quest'anno bisognerà continuare a costruire una squadra importante".

Sul match contro la Fiorentina: "Per la Fiorentina sarà una grande motivazione giocare contro il Milan visto il momento negativo che stanno vivendo i viola. Le assenze di Veretout e Pezzella peseranno. Anche il Milan avrà comunque delle assenze, bisognerà capire per esempio cosa deciderà di fare Gattuso a centrocampo. E' una partita molto importante, se il Milan dovesse sbagliarla dovrebbe dire addio al sogno Champions. Il Milan dovrà gettera il cuore oltre l'ostacolo e sfruttare il fatto che i viola arrivano da un periodo difficile".