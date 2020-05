MN - Bucciantini: "Se il Milan prende Tonali significa che ha l'idea giusta per ripartire. Lo vedrei bene in coppia con Bennacer"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it Marco Bucciantini, celebre giornalista di Sky Sport, ha parlato di Tonali. Questa la domanda e al risposta:

Cosa ne pensi di Tonali?

“Lo vedrei bene in coppa con Bennacer. Tonali interno, Bennacer centrale e un interno dall’altra parte un po più bravo nella fase di non possesso. Tonali è un fenomeno, e per me è uno dei tre migliori acquisti possibili del calcio europeo. Se il Milan prende Tonali vuol dire che ha l’idea giusta per ripartire.”