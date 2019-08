MN - C. Garcia: “Andre Silva si aspettava più fiducia dal Milan”

La redazione di MilanNews.it ha contattato la giornalista portoghese Claudia Garcia, che in Italia collabora con Tuttosport e con la Rai. Queste le sue parole sulla situazione attuale di André Silva e sul suo rapporto con Mendes: “Mendes si aspettava di più da parte di André Silva. Ma anche il ragazzo si aspettava più fiducia da parte del Milan. Due anni fa è stato pagato 40 milioni e non gli è mai stata data la fiducia per fare 3-4 partite in campionato. Per un centravanti è importante poter giocare con continuità. A Kalinic, ad esempio, sono state date più chance rispetto ad André. Secondo me avrebbero dovuto proteggere di più questo investimento facendolo giocare maggiormente in campionato”.