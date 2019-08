MN - C. Garcia: “Grandi aspettative per Leao, è sveglio e sa come adattarsi alla Serie A”

La redazione di MilanNews.it ha contattato la giornalista portoghese Claudia Garcia, che in Italia collabora con Tuttosport e con la Rai. Queste le sue parole su Rafael Leão: “Mi ha fatto un’impressione positiva. Non lo conoscevo. È un ragazzo molto sveglio e con le idee molto chiare su come si gioca in serie A e sta cercando di adattarsi il prima possibile per ritagliarsi il suo spazio. Lui è stato criticato dai tifosi dello Sporting per il fatto di essersene andato nel momento di difficoltà. Penso che il Milan faccia bene a puntare su di lui, perché ha gradi doti tecniche. Possiamo aspettarci tanto da lui, ma gli va data fiducia e bisogna avere pazienza. Lui sa che le critiche sono dietro l’angolo, ma credo che lui potrà fare bene”.