MN - C. Garcia: "Il Milan ha fatto benissimo a confermare Pioli"

Ai microfoni di Milannews.it, Claudia Garcia, giornalista portoghese, ha commentato così la conferma di Stefano Pioli sulla panchina del Milan: "Il Milan ha fatto benissimo a confermare Pioli, nei progetti serve continuità, non si può pensare di cambiare ogni anno, altrimenti non si costruisce niente. Pioli si sta dimostrando un ottimo allenatore, si è adattato alla squadra, ha creato un bell'ambiente. So che è molto apprezzato dai giocatori".