MN - C. Garcia: "Leao grande talento, ha segnato gol pesanti come quello contro la Juve"

Claudia Garcia, giornalista portoghese, ha parlato così di Rafael Leao ai microfono di Milannews.it: "Leao ha giocato bene, soprattutto dopo l'arrivo di Ibra. Da gennaio in poi ha segnato cinque gol, alcuni dei quali molto pesanti, e ha fatto anche tre assist. Non è stato sempre titolare e non è mai facile entrare a partita in corso ed essere decisivo, ma lui spesso ci è riuscito. Secondo me è uno dei talenti più interessanti del calcio mondiale. La prossima stagione può essere quella della sua consacrazione. Lui ha dimostrato di avere grande talento, ha segnato gol pesanti come quello contro la Juventus. Ovviamente deve ancora maturare, in alcuni momenti delle partite sembra un po' fuori dal gioco. Deve migliorare anche nel gioco senza palla. La prossima stagione, sia per Leao che per tutto il Milan, deve essere quella della consacrazione. Anche Paquetà, che secondo me è un ottimo giocatore, può crescere molto. Secondo me sono tanti i giocatori rossoneri che possono esplodere nella prossima stagione".