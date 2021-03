MN - Carmignani: "Leao ha grandi doti ma deve maturare"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato Pietro Carmignani, viceallenatore rossonero durante la gestione Sacchi. Questo il suo pensiero su Rafael Leao: "Anche in questo caso, per conoscere bene le cose bisogna stare dentro lo spogliatoio. Leao lo vedo solo quando gioca, posso farmi un’idea ma può anche essere sbagliata. Credo che Leao quando si sente importante, come è successo a Benevento, tira fuori delle prestazioni eccellenti, quando invece la squadra gira meno del solito lui è il primo a risentirne. Probabilmente, non ha ancora acquisito quello spirito da giocatore-leader. Ha grandi doti, ma deve maturare. Per essere determinanti bisogna essere bravi non soltanto tecnicamente ma anche caratterialmente, e lui, in questo secondo aspetto, deve migliorare".