MN - Carmignani: "Mi piace molto la coppia Bennacer-Kessie, hanno dinamicità e forza"

Intervistato dalla redazione di MilanNews.it (qui l'intervista integrale), l'ex preparatore dei portieri Pietro Carmignani ha parlato così della coppia Bennacer-Kessie: ""Mi piace molto questa coppia: hanno dinamicità e grande forza. Molti si chiedono se bastano due centrocampisti davanti alla difesa. Beh, il Milan gioca in verticale e se trova difese chiuse la squadra corre e la palla passa da destra a sinistra a velocità importante. Muovendo molto la palla, anche se gli avversari sono schierati in fase difensiva, le occasioni arrivano: il Verona si difendeva con tanti uomini dopo il 2-0, ma il Milan ha creato tante palle gol mica giocando in contropiede o con lanci lunghi: le hanno create con azioni alla mano".