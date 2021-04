MN - Ceccarini sul Milan: "Ottima stagione, l'obiettivo è la Champions"

Ai microfoni di Milannews.it, Niccolò Ceccarini ha commentato così il rendimento del Milan in questa stagione: "La stagione del Milan finora è stata ottima. Nessuno avrebbe mai immaginato che il Milan potesse restare in testa per così tanto in Serie A. L’anno scorso dopo il lockdown è ripartito alla grande e ha fatto un 2020 in maniera eccezionale. Ha avuto qualche difficoltà ora in questo 2021 ma è normale. Ha avuto tante assenze, numerosi giocatori rimasti fuori. L’obiettivo della società quest’anno è quello di andare in Champions League e mi sembra quindi che per ora il Milan sia in linea, ha fatto una stagione ottima".