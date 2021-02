MN - Chiarugi: "Europa League e derby? Il Milan ha i giocatori per fare il giusto turnover"

Luciano Chiarugi, ex esterno offensivo rossonero, è stato contattato dalla redazione di MilanNews.it. Queste le sue dichiarazioni sulla partita di domani pomeriggio contro la Stella Rossa.

Il Milan di mezzo anche la partita di Europa League contro la Stella Rossa. Potrebbe essere un disturbo questa partita?

“Potrebbe esserlo ma sappiamo che le rose delle squadre sono ampie. Il Milan ha a disposizione diversi giocatori per fare il giusto turnover, mi vengono in mente Jens Petter Hauge, Mario Mandzukic per esempio. Le vittorie portano tanto entusiasmo, e dunque se il Milan vincesse in Coppa, potrebbe affrontare l’Inter al meglio dimenticando la partita di Spezia”.