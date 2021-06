MN - Chiarugi su Calha: "Quando non brilla, bacia la maglia mentre quando fa un’annata discretamente buona, comincia a valutare altre offerte"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it, l'ex rossonero Luciano Chiarugi ha parlato di tanti temi tra cui il futuro di Calhanoglu. Queste le sue parole: "È un’altra cosa che mi dispiace. Anche quando ha avuto delle difficoltà, il Milan ha sempre creduto in lui. Questo è strano: quando uno non riesce a brillare come dovrebbe bacia la maglia, poi quando sa di aver fatto un’annata discretamente buona comincia a valutare altre offerte. Purtroppo non è più come una volta: oggi non si guarda alla carriera che si può fare in un club così prestigioso, si pensa a prendere quel milioncino in più che permette di starsene - tra virgolette - al caldo".