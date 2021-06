MN - Chiarugi su Tonali: "Credo che Tonali abbia pagato il salto. Maldini ha fatto un ottimo lavoro con lui"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it, l'ex rossonero Luciano Chiarugi ha parlato di tanti temi tra cui il rendimento di Tonali. Queste le sue parole: "Credo che abbia pagato il salto. Il Brescia non ha la stessa qualità del Milan, dove a centrocampo c’è un Kessie straordinario. Mi sembra che certi giocatori abbiano preso la consapevolezza di essere in un club importante, dove possono fare grandi cose. Sono andati in Champions e hanno motivazioni superiori. Credo che Maldini abbia fatto un ottimo lavoro con Tonali. Paolo è stato bravo anche nel non commentare troppo la scelta di Donnarumma. Ha fatto bene a sorvolare: se vuoi andare al Paris Saint-Germain fai pure, il Milan troverà sempre altri giocatori importanti".