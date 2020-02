MN - Collovati: "Da Romagnoli mi aspetto certamente di più"

Contattato dalla redazione di MilanNews.it, Fulvio Collovati ha parlato così di Alessio Romagnoli:

A questo proposito, si aspettava di più dalla crescita di Romagnoli?

"Da lui, che reputo il miglior difensore del Milan, mi aspetto certamente di più. Aveva fatto un ottimo primo tempo, poi anche sul gol di de Vrij ha qualche responsabilità, fermo restando il gol pazzesco dell'olandese in torsione. In un momento di difficoltà come quello di inizio secondo tempo avrebbe dovuto prendere in mano la difesa Romagnoli. E' un ottimo giocatore, ma sotto l'aspetto della personalità deve ancora crescere".