MN - Colombo: "I precedenti col Sassuolo lasciano ben sperare"

Monica Colombo, giornalista del Corriere dell Sera, è stata intervistata in esclusiva da MilanNews.it per parlare del momento in casa rossonera con un importante occhio al mercato.

"I precedenti lasciano ben sperare. Ho visto giocare il Sassuolo contro il Cagliari, meritava la vittoria per quanto visto in campo. Vero è che il Milan gioca in casa, davanti alla sua parata di stelle. Il peso della storia si sentirà e anche Pioli ha sottolineato quanto sarà importante l'atmosfera di domani perché i giocatori si renderanno conto del club del quale vestono la maglia".