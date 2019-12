MN - Colombo: "Uno tra Piatek e Leao partirà nel caso arrivasse Ibra"

Monica Colombo, giornalista del Corriere dell Sera, è stata intervistata in esclusiva da MilanNews.it per parlare del momento in casa rossonera con un importante occhio al mercato: "Uno tra lui e Piatek sicuramente partirà se arrivasse un nuovo attaccante, mi sembrerebbe strano che venisse ceduto Leao, non fosse altro che il progetto dichiarato e ripetuto a tutti i livelli è quello di insistere sui giovani. Certo, nemmeno Piatek è agé, però ha più bisogno di trovare fiducia e sicurezza anche se il suo contributo nelle ultime gare è cambiato. Mi sembrerebbe un po' in controtendenza una cessione in prestito di Leao, dopo di che uno dei due, nel caso arrivasse Ibra o chi per lui, sicuramente andrà via".