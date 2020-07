MN - Condò: "Kjaer bella pensata di mercato, il suo valore era noto"

Paolo Condò, intervistato in esclusiva da MilanNews.it (QUI l'articolo completo), ha detto la sua su Simon Kjaer e sul suo acquisto da parte del Milan: "Se il Milan ha fatto bene a riscattarlo? Sì, assolutamente. Vale lo stesso discorso fatto per Pioli: quando tu dimostri è giusto che tu venga premiato, in questo caso con il riscatto. Kjaer è stata una bella pensata di mercato, di quelle improvvise. C’era questo giocatore il cui valore era noto ma che all’Atalanta non riusciva a emergere, perché all’Atalanta non è facile giocare: anche in estate avevano presto Skrtel e lo slovacco anche lui è durato molto poco e se n’è andato. Però non è che se non riesci a giocare nell’Atalanta sei un cattivo giocatore, semplicemente quei metodi di allenamento non sono i tuoi”.