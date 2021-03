MN - Cucchi: "Ibra professionista sublime e campione straordinario"

Nel corso della sua intervista a MilanNews.it lo storico radiocronista Riccardo Cucchi ha espresso tutta la sua ammirazione per Zlatan Ibrahimovic: “È un fenomeno sportivo straordinario, lo sappiamo. La stoffa del campione l’abbiamo vista. Era difficilmente prevedibile che potesse resistere la stoffa del campione in un fisico integro in un calciatore di quarant’anni. Vorrei anche ricordare che Ibrahimovic è un attaccante. Ci sono casi di portieri come Zoff o Buffon oggi che sono stati longevi e hanno raggiunto i quarant’anni continuando a giocare. Ma mi permetto di dire che un conto è giocare in porta e un altro è fare l’attaccante, correndo e proponendosi per il campo come fa Ibrahimovic. Sono due cose diverse, sono due ruoli che richiedono anche un adattamento fisico diverso, una preparazione atletica diversa. Quello che è sorprendente è l’integrità del fisico di Ibrahimovic che conferma non soltanto la qualità del calciatore ma anche l’integrità tra virgolette dell’uomo che è stato capace di conservarsi a lungo con grande rigore e con quelle regole che sono alla base di chi vuole fare sport a livello professionistico. Sublime professionista, uno straordinario campione, mi auguro che possa rimanere ancora al Milan e in Italia perché credo che possa essere ancora importante. E lo è stato non solo per i gol ma anche per la sua capacità di dare sicurezza alla squadra e di essere un punto di riferimento per i compagni grazie alla sua grande esperienza e con il suo carisma assolutamente indiscutibile”.