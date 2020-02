MN - Cucchi: "Il ricordo più bello legato al Milan è stata la radiocronaca della finale di Champions League di Manchester"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews.it Riccardo Cucchi, ex celebre radiocronista sportivo, ha parlato del ricordo della radiocronaca più bella che lo lega al Milan. Queste la domanda e la risposta:

Da celebre radiocronista dalla lunga esperienza quale è stato, si ricorda una partita del Milan che le ha lasciato un piacevole ricordo?

“Tante, tantissime perchè ho avuto la fortuna di vivere quel Milan glorioso che dominava i campi di Italia e di Europa. Ho vissuto il Milan di Sacchi, quella squadra meravigliosa che faceva emozionare chiunque basta ricordare nomi come Van Basten, Rjikard o Gullit e molti altri. C’è una partita in particolare, tuttavia, che ricordo da italiano ed è la finale tutta italiana di Champions League tra Milan e Juventus. Sembrano passati secoli ma in realtà fa parte della storia recente e quella partita ha collocato l’Italia sul tetto d’Europa, un manifesto del calcio con una partita tutta italiana che si giocava in uno dei tempi della patria del calcio, l’Inghilterra. Andò bene al Milan e quella partita per me rappresenta un grandissimo ricordo per aver raccontato un momento unico della nostra storia del calcio."