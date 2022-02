MN - Cucchi: "Milan primo in classifica con merito, non sono tra gli scettici"

Riccardo Cucchi, noto giornalista e storico radiocronista, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it sul Milan capolista: “Credo che il Milan sia in testa alla classifica con merito, anche se chiaramente si deve considerare il fatto che l’Inter deve recuperare una partita. Non sono tra gli ‘scettici’ che prima e durante questo campionato non hanno voluto considerare il Milan tra le possibili protagoniste della lotta Scudetto. Credo che il Milan stia dando l’impressione di essere una squadra che sa cosa vuole. Ero convinto che avrebbe lottato a pari merito con Inter e Napoli già da inizio stagione".