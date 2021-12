MN - Cucchi: "Sono un estimatore di Leao: è impressionante, ma manca sempre in qualcosa"

Il giornalista Riccardo Cucchi, storico radiocronista di 'Tutto il calcio minuto per minuto', si è così espresso in esclusiva (CLICCA QUI per l'intervista INTEGRALE) ai microfoni di MilanNews.it sull'attacco del Milan: "Sono convinto che il progetto Pioli abbia un futuro. Il Milan è una squadra ben equilibrata, ma credo che ci sarebbe bisogno in prospettiva di un attaccante; io sono sempre sorpreso ogni volta che vedo Ibrahimovic giocare, pensando alla sua età e a come si cura maniacalmente. Io sono un grande estimatore di Leao: ha qualità impressionanti, ma sembra sempre mancare in qualcosa prima di arrivare al traguardo".