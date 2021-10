MN - Cucchi su Ibra e Giroud: "La loro assenza non penalizza il Milan"

Riccardo Cucchi, storico radiocronista sportivo, si è così espresso ai microfoni di MilanNews.it sugli ottimi risultati del Milan anche senza Ibra e Giroud: "Sinceramente me lo aspettavo perchè il Milan aveva già dato segnali di crescita straordinaria lo scorso anno. Ibra e Giroud sono due giocatori che possono portare grande esperienza in una squadra giovane come quella rossonera, ma certamente possono rappresentare il presente e non il futuro. Credo che il Milan stia lavorando con grande attenzione sia sul campo con Pioli che fuori dal campo con Maldini e Massara per creare una squadra che abbia un futuro. Quindi credo che l'assenza di Ibra e Giroud non abbia penalizzato più di tanto il Milan che ha potuto contare sui suoi interpreti più giovani che stanno crescendo gara dopo gara".